Moskova'da Zafer Günü İçin İletişim Kısıtlaması

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 5-9 Mayıs'ta yapılacak "Zafer Günü" etkinlikleri öncesinde mobil internet ve SMS hizmetlerinde geçici kısıtlamalar uygulanmasının planlandığı bildirildi.

Rus telekomünikasyon şirketi Beeline, abonelerine gönderdiği SMS'te, 9 Mayıs Zafer Günü ve öncesinde başkentte mobil iletişim erişimine yönelik uyarıda bulundu.

Mobil internet ve SMS hizmetlerinin 5-9 Mayıs'ta kesilebileceğine işaret edilen açıklamada, söz konusu kısıtlamaların güvenlik tedbirleri kapsamında uygulanacağı belirtildi.

Rus basınındaki haberlerde, benzer uyarıların diğer bazı operatörlerce de abonelere iletildiği aktarılırken, 5-9 Mayıs tarihleri, Rusya'da Zafer Günü dolayısıyla başkentte düzenlenecek etkinlikleri ve hazırlık sürecini kapsıyor.

Moskova'da martta da mobil internet hizmetlerinde benzer sorunlar yaşanmış, aksaklıklar özellikle şehir merkezinde hissedilmişti. Şehir sakinleri, yalnızca "beyaz liste" şeklinde adlandırılan belirli internet hizmetlerine erişebilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kısıtlamaların güvenlik gerekçeli tedbirler kapsamında uygulandığını söylemişti.

Öte yandan Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarında da son dönemde artış yaşanırken, bugün başkentin merkezindeki çok katlı bir binaya İHA isabet etti.