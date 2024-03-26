Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili bir kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili bir kişi daha tutuklandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden biri daha tutuklandı. Kırgızistan kökenli Rus vatandaşı Alişer Kasimov, organize bir grubun üyesi olarak suçlanıyor ve 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalacak. Böylece toplamda 8 şüpheli tutuklanmış oldu. Kasimov'un terör saldırısını düzenleyen şüphelilere dairesini kiraya verdiği belirtiliyor. Saldırıda 139 kişi hayatını kaybetmiş ve yüzden fazla kişi yaralanmıştı.

26.03.2024 14:43
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı.

Basmanniy Bölge Mahkemesinde, 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden biri daha hakim karşısına çıkarıldı.

"Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirmek"le suçlanan şüpheli Kırgızistan kökenli Rus vatandaşı Alişer Kasimov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

Böylece yakalanan 11 şüpheliden 8'i tutuklanmış oldu.

Kasimov'un terör saldırısını düzenleyen şüphelilere dairesini kiraya verdiği belirtiliyor.

Mahkeme daha önce, doğrudan saldırıyı düzenleyen şüphelilerden Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar vermişti.

Diğer şüpheliler Aminçon ve Dilovar İslomov kardeşler ile babaları İsroil İslomov'un da 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili bir kişi daha tutuklandı - Son Dakika

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