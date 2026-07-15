Moskova'ya 340 İHA Saldırısı İhya Edildi - Son Dakika
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Moskova'ya 340 İHA Saldırısı İhya Edildi

Moskova\'ya 340 İHA Saldırısı İhya Edildi
15.07.2026 11:10
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Rusya, son 24 saatte Moskova'yı hedef alan 340 Ukrayna İHA'sını imha ettiğini açıkladı.

MOSKOVA, 14 Temmuz (Xinhua) -- Rusya, son 24 saatte başkent Moskova'yı hedef alan yaklaşık 340 Ukrayna insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin salı günü yaptığı açıklamada, "Son 24 saat içinde 340 İHA Moskova bölgesini hedef aldı. Çoğu, başkent dışında konuşlu uzun menzilli hava savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. Moskova'ya yaklaşan 50'den fazla İHA da imha edildi" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise bir gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait uzun menzilli İHA'ların depolandığı ve monte edildiği tesislerin yanı sıra Ukrayna askeri birliklerinin geçici konuşlanma alanlarını da kapsayan 148 ayrı hedefe saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Moskova'ya 340 İHA Saldırısı İhya Edildi - Son Dakika

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