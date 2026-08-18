Moskova'ya İHA Saldırısı: 180 Vuruldu - Son Dakika
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Moskova'ya İHA Saldırısı: 180 Vuruldu

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Moskova, gece 620 İHA saldırısına uğradı. 180'i etkisiz hale getirildi, 3 yaralı var.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece Moskova bölgesine gönderilen 620 insansız hava aracından (İHA) 180'inin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığını belirten Sobyanin, "Dün akşam saatlerinden bugün saat 05.00'e kadar Moskova bölgesine doğru 620 İHA uçtu. Bunlardan 180'i bölge üzerinde yok edildi." ifadesini kullandı.

Sobyanin, vurulan İHA parçalarının düştüğü noktalarda acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Rusya'nın Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da sosyal medya hesabından, bölgenin gece yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Bölgenin birçok noktasında sivil altyapının hasar gördüğünü ifade eden Vorobyov, saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik saldırılarında 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ukrayna'ya ait 791 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 791 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İHA'ların, Moskova, Azak Denizi ve Karadeniz'in de aralarında olduğu çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Moskova, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'ya İHA Saldırısı: 180 Vuruldu - Son Dakika

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