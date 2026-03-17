Moskova'ya İHA Saldırısı: 20'den Fazla Düşürüldü
Moskova'ya İHA Saldırısı: 20'den Fazla Düşürüldü

17.03.2026 09:24
Rusya, Moskova'ya yönelik 180'den fazla İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Can kaybı yok.

MOSKOVA, 17 Mart (Xinhua) -- Rusya, salı günü gece yarısından bu yana ülkenin başkenti Moskova'yı hedef alan 20'den fazla insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya'nın TASS Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, son üç gün içinde 180'den fazla İHA'nın düşürüldüğünü belirterek, söz konusu saldırının Ukrayna'nın bu yıl başkente düzenlediği en büyük İHA saldırı dalgası olduğunu söyledi.

Moskova yetkilileri herhangi bir can kaybı ya da altyapı hasarı bildirmedi.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

