Mossad Başkanı: Saldırılara Katılanlar Ölüm Fermanını İmzaladı

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, 7 Ekim'deki saldırılara müdahili olan herkesin "kendi ölüm fermanını imzaladığı" açıklamasını yaptı.

Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Barnea, dün ölen eski Mossad Başkanı Zvi Zamir'in cenaze törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Yom Kippur Savaşı'na atıfta bulunan Barnea, 50 yıl önce olduğu gibi bugün de Mossad'ın bir savaş içerisinde bulunduğunu söyledi.

Barnea, Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin dün akşam Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen suikastla öldürülmesine açıkça değinmezken, "Her Arap anne şunu bilsin: Oğlu 7 Ekim katliamında yer aldıysa, kendi ölüm fermanını imzalamış olacaktır." yorumunda bulundu.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberinde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.