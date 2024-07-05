Mossad Direktörü David Barnea, esir takası önerisi için Katar'a gitti - Son Dakika
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Mossad Direktörü David Barnea, esir takası önerisi için Katar'a gitti

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası önerisini görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Barnea'nın Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşeceği ve esir takası konusunun ele alınacağı belirtildi. İsrail tarafından gönderilen müzakere heyetinde ise Şin-Bet Direktörü ve esirlerden sorumlu komutanın yer almadığı ifade edildi.

05.07.2024 11:23
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İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası önerisini görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Doha'ya giden Barnea'nın Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşeceği belirtildi.

Barnea ile Al Sani'nin görüşmesinde İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda gündeme gelen önerinin ele alınacağı ifade edildi.

Haberde, Barnea'nın Doha ziyaretinde müzakere heyetinde yer alan İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kayıp kişiler ve esirlerden sorumlu komutan Nitzan Alon'un yer almamasına dikkati çekildi.

Mossad'dan 3 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiği duyurulmuştu.

Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılması için yapılacak müzakerelere İsrail'den bir heyet göndermeyi kararlaştırdığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mossad Direktörü David Barnea, esir takası önerisi için Katar'a gitti - Son Dakika

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