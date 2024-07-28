Mossad Direktörü David Barnea, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası görüşmeleri için Roma'dan döndü

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İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşmasını görüşmek üzere ABD, Mısır ve Katar'dan üst düzey isimlerle görüşmek üzere gittiği İtalya'nın başkenti Roma'dan döndü.

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Barnea, Roma'daki görüşmelerini tamamlayarak ülkeye dönüş yaptı.

Görüşmelerde, "tarafların İsrail'in sunduğu taslak anlaşmadaki maddelere ilişkin detayları ele aldığı" paylaşıldı. Temel konulardaki müzakerelerin ilerleyen günlerde devam edeceği belirtildi.

Barnea liderliğindeki İsrail müzakere heyeti, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını görüşmek üzere bu sabah Roma'ya gitmişti.

İtalya'daki zirveye ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin katıldığı bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası görüşmelerindeki zirve, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen füze saldırısında çoğu çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği ve bölgede gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşti.