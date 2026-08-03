Mossad Eski Direktörü Barnea Ondas'ın Başkanı Oldu - Son Dakika
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Mossad Eski Direktörü Barnea Ondas'ın Başkanı Oldu

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David Barnea, Ondas'ta insansız hava araçları ve savunma sistemleri üzerine çalışacak.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski direktörü David Barnea'nın ABD'li savunma teknolojileri şirketi Ondas'ın yönetim kurulu başkanlığına getirildiği duyuruldu.

Ondas şirketinden yapılan açıklamada, Barnea'nın Orta Doğu, Avrupa ve Asya pazarlarında insansız hava araçlarıyla (İHA) mücadele, otonom savunma, istihbarat, gözetleme, keşif, güvenli iletişim, hassas vuruş ve kara robotik sistemlerine yönelik yatırımların hız kazandığı alanlara odaklanacağı belirtildi.

Açıklamada, Barnea'nın Ondas'ın hem küresel başkanlık hem de yönetim kurulu başkanlığı görevini üstleneceği bildirildi.

Mossad direktörlüğü görevi 2 Haziran'da sona eren Barnea ise yaptığı yazılı açıklamada, yapay zeka destekli ve çok alanlı yeni nesil savunma sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak için Ondas ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaların ışığında savaşın doğasının hızla değişmekte olduğunu belirten Barnea, "Operasyonel üstünlük giderek istihbarat, yapay zeka, dirençli iletişim, otonom platformlar ve hassas kabiliyetleri koordine edilmiş tek bir operasyonel ortamda birleştirme becerisine bağlı hale geliyor." ifadelerini kullandı.

David Barnea, 2021-2026 yılları arasında Mossad direktörü olarak görev yaptı. 2 Haziran'da görevi bırakan Barnea'nın yerine Başbakan Binyamin Netanyahu'nun askeri sekreteri Tümgeneral Roman Goffman atanmıştı.

Barnea, Mossad'a katılmadan önce İsrail askeri istihbaratının elit birimi Şayetet Matkal'da görev almıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Mossad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mossad Eski Direktörü Barnea Ondas'ın Başkanı Oldu - Son Dakika

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