Mossad Eski Direktörü'nden Şok Açıklama

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski Direktörü Tamir Pardo, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaptıklarını Holokost'a benzeterek, "Yahudi olmaktan utanıyorum." dedi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, 2011-2016 yıllarında Mossad Direktörü olarak görev yapan Pardo, İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarını eleştirdi.

"Eski Mossad Direktörü, son dönemde Yahudi terörünün vurduğu Batı Şeria'daki bölgeleri gezdi." ifadesine yer verilen haberde, Pardo'nun "yağma, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalan Filistinli ailelerle görüştüğü" aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylemlerinin Holokost'u hatırlattığına işaret eden Pardo, "Gördüklerim, geçen yüzyılda Yahudilere karşı yapılanları hatırlattı. Utanç duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.