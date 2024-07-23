Mostar Köprüsü'nün yeniden yapılışının 20. yılı kutlandı - Son Dakika
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Mostar Köprüsü'nün yeniden yapılışının 20. yılı kutlandı

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden yapılışının 20'nci yılı dolayısıyla 'Gelecek İçin Diyalog' paneli düzenlendi. Programa Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic gibi önemli isimler katıldı. Panelde, Mostar Köprüsü'nün Bosna Hersek'in birleştirici sembolü olduğu vurgulandı ve ülkedeki diğer etnik grupların da barışı birlikte inşa etmeye davet edildi.

23.07.2024 16:45
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Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden yapılışının 20'nci yılı dolayısıyla "Gelecek İçin Diyalog" paneli düzenlendi.

Mostar'da bir otelde gerçekleştirilen programa video mesaj gönderen Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic, işbirliği ve diyalog mesajlarının, tarihi şehirden tüm dünyaya gönderilecek olmasının önemli olduğunu söyledi.

Geleceğe hapsolunmaması gerektiğini aktaran Becirovic, şöyle konuştu:

"Bosna Hersek'in tarihi tecrübesi, bize diyaloğun alternatifi olmadığını öğretti. Bosna Hersek, farklı medeniyetleri, kültürleri, halkları ve dinleri birleştiren bir köprüdür. Bosna Hersek'i seven herkes, köprüler inşa eder ve korur. Bin yıllık varlığımızı anlamayanlar ise köprüleri yıkar. Ne yazık ki Bosna Hersek'te köprü inşa edemeyenler de var; yine de bu, inşa edenler ile yıkanlar, birleştirenler ile ayıranlar, iyi ile kötü, sevgi ile nefret arasında kalıcı ve ebedi bir mücadeledir. 20 yıl önce Mostar Köprüsü yeniden inşa edildi. Bu sadece bir kenti birleştiren bir yeniden inşa değildi; bu, birleştirmenin sembolizminden çok daha fazlasıdır."

Mostar Köprüsü'nün insanları, kültürleri, gelenekleri birleştiren bir dünya sembolü olduğunu dile getiren Becirovic, ülkedeki diğer etnik grupları da barışı birlikte inşa etmeye davet etti.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ise Avrupa Birliği (AB) sürecinin, ülkesinin önünde duran önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

AB üyeliği sürecinin Bosna Hersek için ekonomik anlamda büyük fırsatlar da oluşturduğunu dile getiren Konakovic, "Tarihimizi göz önünde bulundurduğumuzda, üzerinde anlaşamayacağımız birçok nokta var ancak geleceğe baktığımızda bu neslin veya şu an önemli siyasi kararlar alma fırsatına sahip olan bu siyasi ekibin odaklanması gereken birçok ortak payda görüyoruz. Bu nedenle Mostar Köprüsü, aslında birleştirmenin sembolüdür, ortak eylemin sembolüdür, el uzatmanın sembolüdür ve bu Bosna Hersek'in bugün sonsuz bir şekilde ihtiyaç duyduğu şeydir." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Bakanları Konseyi Başkanı Borjana Kristo da Mostar Köprüsü'nün, ülkesinin turizmini tanıtan en önemli sembol olduğunu dile getirdi.

Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasında sorumluluk alanların onurlu bir şekilde anıldığını belirten Kristo, "Bugün, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasından 20 yıl sonra, her zaman özünde sahip olduğu bizi birleştirme, yakınlaştırma, bilinmeyen her şeyi görme ve tanıma fırsatını hatırlıyoruz." dedi.

Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, UNESCO Genel Müdür Birinci Yardımcısı Xing Qu da açılışta konuşma yaptı.

"Gelecek İçin Diyalog" paneline, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Hırvatistan Kültür ve Medya Bakanı Nina Obuljen Korzinek, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile farklı ülkelerden çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

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