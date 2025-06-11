Motokurye Bariyere Çarparak Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde bariyere çarpan motokurye yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ali Sercan Orman (21) idaresindeki 35 BOB 895 plakalı motosiklet, Karşıyaka-Bornova yolu istikametinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyere çarptı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Orman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Orman'ın cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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