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Motokurye Mehmet Nazif Yektir, TIR kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Motokurye Mehmet Nazif Yektir, TIR kazasında hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motokurye Mehmet Nazif Yektir, kullandığı motosikletin bir TIR ile çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Meslektaşları, kaza yerine gelerek Yektir'in hasarlı motosikletine karanfil bıraktı. Kazada yaralanan motokurye, hastanede hayatını kaybetti. TIR şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.12.2023 - 23:26,
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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kullandığı motosikletin TIR ile çarpışması sonucu yaşamını yitiren motokurye Mehmet Nazif Yektir (27), meslektaşları tarafından kazanın olduğu yerde anıldı. Kalabalık, kaza yerine getirilen Yektir'in hasarlı motosikletine karanfil bıraktı.

Kaza, 26 Aralık günü saat 11.00 sıralarında Gölcük ilçesi Karaköprü kavşağında meydana geldi. Motokurye Mehmet Nazif Yektir yönetimindeki 34 BTD 930 plakalı motosikletle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GH 5985 plakalı TIR çarpıştı. Kazada yaralanan Yetkir, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybetti. Mehmet Nazif Yektir'in cenazesi, dün memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Gözaltına alınan TIR şoförü ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

KARANFİL BIRAKTILAR

Mehmet Nazif Yektir'in ölümünün ardından meslektaşları, bugün kazanın gerçekleştiği yerde toplanarak ölen arkadaşlarını andı. 100'e yakın motokurye, kaza yerine getirdikleri Yektir'in hasarlı motosikletine karanfil bıraktı. Bölgede önlem almak için görevli bir trafik polisi de motosikletin başına gelerek elindeki karanfili koydu.Toplanan grup adına açıklama yapan motokurye Yavuz Yazıcı, "Helalinden ekmek parası kazanmak için işe başlayan Mehmet Nafiz Yektir kardeşimizi cinayet olarak addettiğimiz elim bir kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Burada bulunma sebebimiz, bizler gibi ekmek parasını kazanmak için farklı sektörlerde yollarda direksiyon sallayan emekçi kardeşlerimizin, bizler gibi motosiklet kullanıcılarının varlığını ve yol hakkı olduğunu, özellikle şehir içi yol ve kavşaklarda azami dikkat ederek tedbirli olmalarını, insani, vicdani ve ahlaki bir gereklilik olduğunun farkına varmalarını sağlamak içindir. Daha gencecik yaşta emekleri, çabaları ve hayallerini trafik canavarına dönüşen bir sürücünün dikkatsizliğine kurban verdiğimiz Nazif kardeşimizin hazin sonunun bu ve benzeri cinayetlerin son olması ümidini yüreğimizde yeşertiyoruz? dedi. (DHA)

Motokurye Mehmet Nazif Yektir, TIR kazasında hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Motokurye Mehmet Nazif Yektir, TIR kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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