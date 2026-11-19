Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Denizli'de, otomobiliyle 25 yaşındaki motokurye Murat Can Pekeroğlu'na çarpan sanık Selman San "taksirle ölüme neden olma" suçundan iyi hal indirimiyle 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı ve ehliyetine 1 yıl süreyle el konuldu. Anne Makbule Pekeroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanım, yönettiğiniz ülkeyi görün. Adalet olmadığını görün. Sesimizi duyun" dedi.

Sanık Selman San hakkındaki davanın karar duruşması Denizli 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık San, Pekeroğlu'nun ailesi ve taraf avukatları katıldı.

SAVCI, "TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA" SUÇUNDAN CEZA İSTEDİ

İddia makamı, esas hakkındaki görüşünde "sanık Selman San'ın kavşakta sola dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Murat Can Pekeroğlu'nun kullandığı motosiklete geçiş hakkı vermediği ve motosikletin seyir istikametini kapatarak kazaya neden olduğunu" belirtti.

Denizli ATK Trafik İhtisas Dairesi'nin raporuna göre San'ın "asli kusurlu", Pekeroğlu'nun ise "kusursuz" olduğunu ifade eden savcı, San'ın TCK'nın "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatları, aleyhe hususları kabul etmediklerini, müvekkillerinin beraatini, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ise lehine olan yasa hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Pekeroğlu ailesinin avukatları ise önceki beyanlarını tekrarlayarak sanığın "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" maddesi kapsamında, aksi halde savcının görüşü doğrultusunda üst hadden cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını istedi.

"SABIKASIZ GEÇMİŞİ" TAKDİRİ İNDİRİM NEDENİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme, sanık Selman San'ı "taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız geçmişini takdiri indirim nedeni kabul eden mahkeme, cezayı 3 yıl 4 ay hapse düşürdü.

Mahkeme ayrıca San'ın B sınıfı sürücü belgesinin, TCK'nın 53/6. maddesi uyarınca 1 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi.

AİLE AVUKATI KARARI İSTİNAFA TAŞIYACAK

Duruşmanın ardından ailenin avukatı Kürşat Aykol ile Murat Can'ın anne ve babası açıklama yaptı. Avukat Kürşat Aykol, sanığın "bilinçli taksir ve ihmalen öldürme" suçlarından ceza almasını talep etmelerine rağmen mahkemenin "taksirle öldürme" suçundan hüküm kurduğunu anlattı ve kararı istinaf edeceklerini bildirdi.

Baba Mustafa Pekeroğlu ise "Cezasızlık algısı insanların kafasında yer almasın. Bu ölen kuryeler bizim çocuklarımız. Bunları öldürenler de cezalarını alsın, yatsınlar. 'Adam öldürdük' desinler. Yok, 'Görmedim de hava yağmurluydu da' demesinler. Herkes önüne baksın, bakamıyorsa da o direksiyona çıkmasın. Biz hakkımızı sonuna kadar aramaya devam edeceğiz" dedi.

"BEN SON NEFESİMİ VERENE KADAR MURAT CAN UNUTULMAYACAK"

Anne Makbule Pekeroğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

"Adaletin olmadığını görüyoruz. Bence adalet yok. Sayın Cumhurbaşkanım, yönettiğiniz ülkeyi görün. Adalet olmadığını görün. Adaletin nasıl işlediğini görün. Sesimizi duyun. Murat Can'ın hakkını aramayan, savunmayan herkes benim çektiğim acıyı çeksin. Başka bir şey demiyorum. Çekecek. Ben çocuğumun suyunu saklıyorum. Çünkü Murat Can'dan kalan her şey benim için hazine. Onun eşyalarına bile ben elleyemiyorum. Siz de elleyemeyecek hale gelin, eğer bu cezasız kalırsa. Ben son nefesimi verene kadar Murat Can unutulmayacak. İlahi adalete inanıyorum. Rabbim var, onlar da çekecek. Murat Can için adalet; kaza değil, cinayet."