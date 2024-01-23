Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki 7 mürettebatın helikopterle Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı anlar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Yerlikaya, paylaşımında, geminin olay sonrası "Acil Durum" sinyali verdiğini hatırlatarak 7 mürettebatın kurtarılması sırasında görev alan Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline teşekkür etti. Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"'MV Sicilia' isimli yük gemisinin Balıkesir-Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce kurtarma çalışmaları başlatıldı. 'Acil Durum' sinyali veren geminin 7 mürettebatının tahliyesi bugün saat 09.40'ta başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce helikopterle 7 mürettebat da kurtarıldı. Zorlu hava şartlarında kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin duası sizinle"
Son Dakika › Güncel › Sürüklenen gemi mürettebatının kurtarılmasını Ali Yerlikaya paylaştı - Son Dakika