Motorize Ekipteki İlk Kadın Polis: Gülşah Şahin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Motorize Ekipteki İlk Kadın Polis: Gülşah Şahin

Motorize Ekipteki İlk Kadın Polis: Gülşah Şahin
26.05.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da motorize trafik ekibinde görevli Gülşah Şahin, motosiklet tutkusunu mesleğiyle birleştiriyor.

Tekirdağ'da trafik denetimlerinde görev yapan motorize "şahin" ekiplerinde yer alan polis memuru Gülşah Şahin (26), kent genelindeki uygulama ve denetimlerde aktif rol üstleniyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipte görev yapan Şahin, yoğun trafik bölgelerinde denetimlere katılarak sürücülere trafik kurallarına ilişkin uyarılarda bulunuyor.

2024 yılında polislik mesleğine başlayan Şahin, trafik birimindeki görevi sırasında gönüllü olarak motosiklet sürüş teknikleri eğitimine katıldı.

Yaklaşık 4 hafta süren eğitimi tamamlayan Şahin, 2 ay önce motorize trafik ekibinde göreve başladı.

Şahin, AA muhabirine, polislik ve motosiklet tutkusunu aynı görevde birleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Motorize ekiplerin trafikte hızlı müdahale açısından önemli görev üstlendiğini belirten Şahin, "Mesleğimin ikinci yılında motorize trafik ekibinde görev almak benim için büyük gurur. Yaklaşık iki aydır mesaimin büyük bölümünü motosiklet üzerinde geçiriyorum." dedi.

Vatandaşların kendisini motosiklet üzerinde görünce zaman zaman şaşırdığını ifade eden Şahin, "Kaskımı çıkardığımda insanların yüzündeki şaşkınlık yerini tebessüme bırakıyor. O gidona hakim olmak sadece bilek gücü değil, aynı zamanda cesaret ve disiplin işi." diye konuştu.

Kadınların her alanda başarılı olabileceğini göstermek istediğini dile getiren Şahin, özellikle küçük kız çocuklarının ilgisinin kendisini motive ettiğini kaydetti.

Şahin, görevini yaparken 15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Gülşah Güler'i örnek aldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gülşah Şahin, Motosiklet, Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motorize Ekipteki İlk Kadın Polis: Gülşah Şahin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklandığı operasyonda “5 lira“ detayı Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonda "5 lira" detayı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 kişi tutuklandı Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 kişi tutuklandı
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Montella, Arda Güler kararını verdi Montella, Arda Güler kararını verdi
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

09:35
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
07:57
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
06:04
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
05:39
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
05:35
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 09:42:23. #7.12#
SON DAKİKA: Motorize Ekipteki İlk Kadın Polis: Gülşah Şahin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.