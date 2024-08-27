Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik Yayımlandı - Son Dakika
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Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı'nın motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yükümlülüklerini ve yetki belgesi süreçlerini düzenliyor.

27.08.2024 00:44
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(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı'nın motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini, motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerini, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları kapsayan yönetmelik Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, Bilgi Sistemi ve Ödeme Sisteminin kurulması, işletilmesi ve ikinci el motorlu kara taşıtı satışında ödeme sisteminin gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılması ile ekspertiz raporlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları, motorlu kara taşıtı ihale, ilan ve ön değerlemesine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan şartları ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsıyor.

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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