Motosiklet Anne ve Bebeğe Çarptı

Anne ve bebeğine motosikletin çarptığı kaza kamerada

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Ö.D. (35) ile bebek arabasındaki çocuğu Ö.A.D. (2) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Çay Mahallesi Nihat Kantarcı Caddesi'nde meydana geldi. G.T. idaresindeki 67 ACT 218 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.D. ile bebek arabasındaki çocuğu Ö.A.D.'ye çarptı. Anne ve bebeği yola savruldu. Çevredekiler yardıma koşarak kadın ve bebeği bir banka oturttu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.