Motosiklet Çocuğa Çarptı, Sürücü Yakalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 6 yaşındaki çocuğa çarparak kaçan motosiklet sürücüsü polis ekiplerince yakalandı.
Nuh Mahallesi 56. Cadde dün yolun karşısına geçmek isteyen B.Y'ye motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından motosikletiyle kaçan K.S, polis ekiplerince yapılan çalışmayla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin 18 yaşından küçük ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
