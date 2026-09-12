Motosiklet denetimi 8 ayda 9,8 milyona çıktı, cezai işlem yüzde 22 azaldı

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yılın 8 ayında 9 milyon 891 bin 408 motosiklet denetlendi. Böylece motosikletlere yönelik denetim sayısı, 2021-2025 yıllarının aynı dönemindeki ortalamaya göre yüzde 108 arttı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda sürücü ve yol güvenliğini esas alan uygulamalar yoğunlaştırılırken, motosikletlere yönelik denetimlere de ağırlık verildi.

Bu kapsamda 2026'nın 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 9 milyon 891 bin 408 motosiklet denetlendi. 2021-2025 yıllarının aynı dönemlerinde ise ortalama 4 milyon 749 bin 400 motosiklet denetlenmişti.

Böylece bu yılki motosiklet denetim sayısı, son 5 yılın aynı dönemlerindeki ortalamayı yüzde 108 aştı.

Bakan Çiftçi'den değerlendirme

AA muhabirine motosiklet denetimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, denetimlerdeki artışın daha fazla ceza uygulanması amacı taşımadığını, temel hedeflerinin kural ihlallerini ve kazaları meydana gelmeden önlemek olduğunu vurguladı.

Motosiklet kullanıcılarının trafikte karşılaştığı sorunları da dikkate aldıklarını ifade eden Çiftçi, denetimlerin yanı sıra eğitim, altyapı, görünürlük ve güvenli sürüşe yönelik uygulamaların birlikte yürütüleceğini, Motosiklet Eylem Planı'nın da bu anlayışla hazırlandığını kaydetti.

Çiftçi, trafikte kalıcı güvenliğin yalnızca denetimle sağlanamayacağını, sürücüler arasında karşılıklı saygının ve kurallara gönüllü uyumun güçlenmesinin önem taşıdığını vurgulayarak, "Bizim için önemli olan insanımızın güvenli şekilde yolculuk yapması ve sevdiklerine sağ salim ulaşmasıdır." dedi.

Motosiklet Eylem Planı kapsamında yeni uygulamalar

İçişleri Bakanlığınca motosiklet sürücülerinin trafikteki güvenliğini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla hazırlanan Motosiklet Eylem Planı kapsamında da yeni uygulamalar üzerinde çalışılıyor.

Bu kapsamda trafik ışıklarında motosikletlerin diğer araçların önünde bekleyebilmesine imkan sağlayacak özel alanların oluşturulması planlanıyor.

Duran veya yavaş ilerleyen trafikte motosikletlerin güvenli şekilde ilerlemesini amaçlayan kontrollü şerit paylaşımı uygulamasına ilişkin fizibilite çalışmalarının ardından uygulamanın belirlenen pilot ilde test edilmesi öngörülüyor.

Gece sürüşlerinde motosiklet sürücülerinin görünürlüğünün artırılması amacıyla sürücü, yolcu ve taşıma kutularında reflektif malzeme kullanımı teşvik edilecek, ABS gibi ileri güvenlik sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.

Araçlarda mevzuata aykırı motor gücü artırımı ve teknik modifikasyonlara yönelik denetimler de sıkılaştırılacak.

Resmi ve sivil trafik ekiplerince elektronik denetim sistemlerinden de yararlanılarak tehlikeli sürüş ve ekipman eksikliği gibi ihlallere karşı müşterek denetimler gerçekleştirilecek.

Ayrıca, okullarda öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacak, motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimleri verilecek ve kamu spotlarıyla güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanacak.

Cezai işlem uygulanan araç sayısı azaldı

Trafik mevzuatında 27 Şubat 2026'da yapılan düzenlemelerin ardından caydırıcılığın artırılmasıyla kural ihlallerinde de azalma görüldü.

27 Şubat-31 Ağustos 2025 döneminde 86 milyon 505 bin 75 araç denetlenerek 18 milyon 600 bin 802 araca cezai işlem uygulandı.

Bu yılın aynı döneminde denetlenen araç sayısı 95 milyon 255 bin 745'e yükselirken, cezai işlem uygulanan araç sayısı 14 milyon 477 bin 788 oldu.

Geçen yıla göre denetlenen araç sayısı artmasına rağmen cezai işlem uygulanan araç sayısında yaklaşık yüzde 22 düşüş kaydedildi.