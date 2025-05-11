Abartı egzozlu motosikletlileri tabanca ve balyozla kovaladılar

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Hızırtepe Mahallesi sakinleri bir süredir motosikletlilerin çıkardığı yüksek egzoz sesi ile mücadele ediyor.

ABARTI EGZOZ MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Son olarak, dün akşam saatlerinde uyarıları dinlemeyen gençlerin sebebiyet verdiği abartı egzoz sesinden rahatsız olan bazı mahalleliler sokaklara döküldü.

BİRİ TABANCAYLA DİĞERİ BALYOZLA ÇIKTI

Bir kişi tabancayla sürücülerin peşinden giderken, bir başka kişinin elinde ise balyoz olduğu görüldü.

ÇEVREDEKİLER GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ

Çevredekiler, ellerinde tabanca ve balyoz bulunan kişileri güçlükle sakinleştirdi. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.