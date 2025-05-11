Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Hızırtepe Mahallesi sakinleri bir süredir motosikletlilerin çıkardığı yüksek egzoz sesi ile mücadele ediyor.
Son olarak, dün akşam saatlerinde uyarıları dinlemeyen gençlerin sebebiyet verdiği abartı egzoz sesinden rahatsız olan bazı mahalleliler sokaklara döküldü.
Bir kişi tabancayla sürücülerin peşinden giderken, bir başka kişinin elinde ise balyoz olduğu görüldü.
Çevredekiler, ellerinde tabanca ve balyoz bulunan kişileri güçlükle sakinleştirdi. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Abartı egzozlu motosikletlileri tabanca ve balyozla kovaladılar - Son Dakika
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