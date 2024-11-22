Motosiklet Hırsızına Tutuklama

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede farklı tarihlerde 2 motosikletin çalınması ve 1 motosikletten de hırsızlık yapılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında kimliği tespit edilen şüpheli A.Ş, Darıca'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.