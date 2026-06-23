Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekibini görünce çaldıkları motosikleti bırakıp kaçan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Muzaffer Sarı'nın Haydaroğlu Mahallesi'ndeki sitenin bahçesine bıraktığı motosikleti, 2 kişi tarafından çalındı.
Zanlılar, motosikleti sürükleyerek götürdükleri sırada devriye gezen polis ekibiyle karşılaştı.???????
Motosikleti bırakıp olay yerinden kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Zanlıların kilidini kırdıkları motosikleti sürükleyerek götürmesi sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Hırsızları Polisten Kaçtı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?