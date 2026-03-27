Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, çaldıkları motosikletle Doğanhisar ilçesine kaçan şüphelilerin E.Ç. ve Y.K. olduğunu belirledi.

Çalışmalarını bu yünde derinleştiren ekipler, olaydan bir kaç gün sonra iki şüpheliyi de yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Y.K'nin ifadesinde, olay sırasında alkollü olduğunu, motosikleti kendisinin zannettiği için aldığını öne sürdüğü öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.K. tutuklandı.