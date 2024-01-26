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Motosiklet Hırsızlığı Mağduru Kadın Tehdit Edildi - Son Dakika
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Motosiklet Hırsızlığı Mağduru Kadın Tehdit Edildi

Antalya'da krediyle aldığı ve pazarlarda toka satmak için kullandığı motosikleti çalınan Nilgün Oflaz, tutuklanan hırsızlık şüphelisi M.T.'nin babası S.A.T. tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Oflaz, can güvenliği olmadığını ve şikayetini geri almadığı takdirde başına bir şey geleceğinden korktuğunu belirtti.

Motosiklet Hırsızlığı Mağduru Kadın Tehdit Edildi
26.01.2024 - 12:00,
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ANTALYA'da krediyle aldığı ve pazarlarda toka satmak için kullandığı motosikleti çalınan Nilgün Oflaz (47), tutuklanan hırsızlık şüphelisi M.T.'nin babası S.A.T. tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Oflaz, "Beni takip edenler var. Evime kadar geldiler. Şikayetimi geri almazsam başıma bir şey gelecek diye korkuyorum. Can güvenliğim yok" dedi.

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3901 Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katında oturan Nilgün Oflaz'ın semt pazarlarında toka ve takılarını taşımak için kredi çekerek aldığı motosikleti, 22 Aralık'ta evinin önünden çalındı. Gözyaşı dökerek hırsıza seslenip, motosikletini getirmesi halinde şikayetçi olmayacağını söyleyen Oflaz'ın kredi borcunu ödeyen hayırseverler ona bir de motosiklet aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelisi M.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde pişman olduğunu, Oflaz'ın şikayetinden vazgeçmesi halinde zararı karşılayacağını ifade eden M.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan M.T.'nin babası S.A.T., önceki gün Oflaz'ın evine gelerek görüşmek istediğini söyledi. Oflaz'ın bu isteği geri çevirmesi üzerine S.A.T., dairenin kapı ziline basıp, kapıyı defalarca yumrukladı. Evde yalnız olan Nilgün Oflaz durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen polisleri gören S.A.T., kaçarak uzaklaştı. Oflaz da polis merkezine giderek S.A.T.'den şikayetçi oldu. Polis merkezindeki ifadesinde "Şahsın evimin adresini nasıl bulduğunu bilmiyorum. Dairenin kapısına kadar gelip 15 dakika boyunca zile basıp kapıyı yumrukladı. 'Açın kapıyı' diyerek bağırdı. Şikayetçiyim" dedi.

'CAN GÜVENLİĞİM YOK'

Hem ekmek teknesinin çalınması hem de sonrasında yaşadıklarıyla mağduriyet üstüne mağduriyet yaşadığını anlatan Nilgün Oflaz, semt pazarlarına ürün satmak için gittiğinde tedirginlik duyduğunu söyledi. Oflaz, "Beni takip edenler var. Evimin kapısına kadar gelebiliyorlar. 'Davanı geri al' diyorlar. Davamı geri almayacağım. Çocuklarım korkuyor, evden okula gidemiyorlar. Şikayetimi geri almazsam başıma bir şey gelecek diye korkuyorum. Can güvenliğim yok" diye konuştu.

Aile üyelerinin cep telefonlarına tek tek ulaşıldığını ve can güvenliğinin olmadığını söyleyen Oflaz, evin adresini de cezaevindeki M.T.'nin onlara tarif ettiğini öne sürdü. Oflaz, kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa da başvurduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA
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Karşıyaka, Aralık, Kepez, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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