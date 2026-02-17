Motosiklet Kazası: Sürücü Yakalandı

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Adana'da yaya geçidinde ilerleyen bebek arabasına motosikleti ile çarpıp, 1,5 yaşındaki Mahmut Fatih Öztürk'e ölümüne neden olan sürücü Erman K. (20), Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kazanın ardından korktuğu için kaçtığını belirten Erman K., işlemleri için emniyete götürüldü.

KAZA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazaya ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; Hilal Öztürk'ün refüjden karşıya geçtiği sırada otomobillerin durduğu, araçların sağından hızla ilerleyen motosikletin, bebek arabasına çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle Mahmut Fatih'in yola savrulduğu, Hilal Öztürk ile diğer sürücülerin yola koştuğu anlar görüntülerde yer aldı.

Haber : Anıl ATAR-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,