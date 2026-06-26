Motosiklet Kazasında 3 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletle dereye düşen 3 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Nur Elhüseyin (29) eşine ait 35 MA 4561 plakalı motosikletle dün gece geç saatlerde Mevlana Mahallesi'nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki dereye düştü.
Eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri ağır yaralanan Elhüseyin'i dereden çıkardı.
İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan, Elhüseyin'in eşinden motosiklet eğitimi aldığı, tek başına sürüş yaptığı esnada da kazanın gerçekleştiği iddia edildi.
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