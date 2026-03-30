Motosiklet Kazasında Genç Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Motosiklet Kazasında Genç Adam Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Genç Adam Hayatını Kaybetti
30.03.2026 17:29
Salihli'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı, Murat Erikçi hayatını kaybetti, sürücü gözaltında.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Murat Erikçi (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Yörük Mahallesi Atatürk Caddesi Çınarlı Park mevkiinde meydana geldi. Murat Erikçi yönetimindeki 45 AUT 387 plakalı motosiklet ile İ.Z.'nin (59) kullandığı 45 SA 2990 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada Erikçi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erikçi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Salihli'deki bir özel hastaneye kaldırıldı. Murat Erikçi, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Erikçi'nin ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

İnceleme başlatan polis, kazanın ardından bölgeden ayrılan İ.Z.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosiklet Kazasında Genç Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Galatasaray’ın transferdeki büyük aşkı Galatasaray'ın transferdeki büyük aşkı
Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda birinci Fenerbahçe Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda birinci Fenerbahçe
Görevinden istifa eden Yönter’den ’kara kaplı defterli’ Bahçeli paylaşımı Görevinden istifa eden Yönter'den 'kara kaplı defterli' Bahçeli paylaşımı
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi Diyaloglara dikkat Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

17:24
MSB: İran’dan ateşlenen 4. füze NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi
MSB: İran'dan ateşlenen 4. füze NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi
17:13
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
15:47
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:29:52.
SON DAKİKA: Motosiklet Kazasında Genç Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
