Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

KARS'ın Kağızman ilçesinde gezintiye çıktığı motosikletiyle yol kenarındaki istinat duvarına çarpan Batuhan Şahan (25) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kağızman ilçesi sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Gezintiye çıkan Batuhan Şahan'ın kontrolünü kaybettiği motosikleti, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada Batuhan Şahan, hayatını kaybetti. Şahan'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

Bu arada Batuhan Şahan'ın babası Abdurrahman Şahan'ın da 2 yıl önce çıktığı ağaçta ceviz toplarken dalın kırılması sonucu düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.