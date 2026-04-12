Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gökdeniz Demircan (22) idaresindeki 81 AFN 109 plakalı motosiklet, Hacıyakup köyü mevkisinde, karşı istikametten gelen M.Ç'nin (62) kullandığı 81 S 1056 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Gölyaka Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
