Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
Burdur'da motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Mert Batuhan Uluhan yaşamını yitirdi.
BURDUR'da motosikletiyle kamyonete çarpıp ağır yaralanan 17 yaşındaki Mert Batuhan Uluhan hastanede kurtarılamadı. Mert Batuhan Uluhan'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada Mert Batuhan Uluhan kullandığı 15 AEA 629 plakalı motosikletle park halindeki 15 NK 218 plakalı kamyonete çarptı. Kazada ağır yaralanan Uluhan, ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Uluhan'ın cenazesi bugün Sultandere mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
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