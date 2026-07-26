Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

EDİRNE'nin Enez ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Birkan Koyuncu (28), hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Yenice köyünde meydana geldi. Yenice köyünde bir düğün törenine katıldıktan sonra stabilize yolu kullanarak Sultaniçe köyü yönüne giden Birkan Koyuncu yönetimindeki motosiklet, yoldan çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Koyuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Birkan Koyuncu'nun cansız bedeni, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Enez Devlet Hastanesi morguna konuldu. Koyuncu'nun evli ve eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.