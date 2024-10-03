Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Taraklı- Göynük kara yolunda 28 Eylül'de kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan İsmail Özbostan (57), kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özbostan'ın cenazesi, Yusufbey Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından ilçe kabristanlığına defnedilecek.

Taraklı-Göynük kara yolu Yeniköy Mahallesi mevkisinde 28 Eylül'de T.A. idaresindeki kamyon, Yenidoğan Mahallesi istikametine dönen Özbostan'ın kullandığı motosiklete çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan motosikletli kaldırıldığı Taraklı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.