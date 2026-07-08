Motosiklet Kazasında Hemşire Çift İle Mücadele

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde karşı şeride geçen motosiklete, otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsü Engin Gençer'e (59) ilk müdahaleyi otomobildeki hemşire çift yaptı. Gençer, çiftin dakikalarca süren kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Manisa-Turgutlu kara yolunda meydana geldi. Manisa'dan Turgutlu yönüne giden Engin Gençer yönetimindeki 35 CMH 957 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki su tahliye kanalına girip, ardından karşı yöne geçti. Bu sırada motosiklete, R.A. yönetimindeki 34 ST 3968 plakalı otomobil çarptı.

HEMŞİRE ÇİFT ZAMANLA YARIŞTI

Gençer yola savrulurken, otomobildeki hemşire oldukları öğrenilen R.A. ile eşi yardımına koştu. İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çift, sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar dönüşümlü olarak dakikalarca kalp masajı yaptı. Gelen ekiplerin müdahalesine rağmen evli ve 2 çocuk babası Gençer, kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Engin Gençer'in cansız bedeni, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.