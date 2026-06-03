Motosiklet Kazasında İki Kişi Yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 33 AVA 340 plakalı motosiklet, Merkez Mahallesi Paşa Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile motosiklette bulunan A.K. yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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