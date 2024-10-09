Motosiklet Kazasında Öfke Patlaması - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Öfke Patlaması

Motosiklet Kazasında Öfke Patlaması

Şişli’de motosiklet sürücüsü, trafik kazasında yaralanan kız arkadaşına öfkelenip saldırmaya çalıştı.

09.10.2024 11:27
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ŞİŞLİ Nişantaşı'nda kız arkadaşıyla trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, aniden önünde duran aracın açılan kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli ve kız arkadaşı yere düştü. Kız arkadaşının yaralandığını gören motosikletli turiste "Ben bunu öldüreceğim, doğrayacağım" diyerek bağırmaya başladı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Şişli Nişantaşı'nda meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşı caddede motosikletle seyreden Melik A.'nın önündeki otomobil sinyal vermeden bir anda durdu. Aniden duran araçtan Libya uyruklu bir turist kapıyı açarak indi. O sırada otomobilin sağ tarafından motosikletiyle geçmek isteyen Melik A., açılan kapıya çarparak takla attı. Melik A. ve motosiklette bulunan kız arkadaşı çarpmanın etkisiyle yere düştü.

'BEN BUNU DOĞRAYACAĞIM'

Kazada kız arkadaşının dudağının ve kaşının patladığını gören Melik A. bağırarak turiste küfür etmeye başladı. İddiaya göre kaskıyla turiste vuran öfkeli adam bir süre daha bağırmaya devam etti. Vatandaşların "Kendine gel, sakin ol" sözleriyle güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı Melik A., "Kim bunlar. Ben bunu öldüreceğim, doğrayacağım en sonunda" diyerek bir kez daha turiste saldırmaya çalıştı. Çevredekiler motosikletliyi sakinleştirmeye çalışırken, turist uzun süre araçta bekledi. Melik A.'nın kazada yaralanan kız arkadaşına ve turiste çevredeki vatandaş ve esnaf müdahale etti. Polislerin kontrol altına aldığı Melik A. bir süre sonra sakinleşti. Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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