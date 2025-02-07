Kuşadası\'nda motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü ağır yaralandı.

Kuşadası'nda M.E.Y. (18) idaresindeki 09 APB 693 plakalı motosiklet Kadıkale Mahallesi'nde Ö.A'nün kullandığı 09 MG 215 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada motosiklet sürücüsü M.E.Y. ve yolcu Rukiye Naz Önal (17) ağır yaralandı. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Önal, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ekipler, sürücü Ö.A'yı gözaltına aldı.