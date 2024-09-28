Motosiklet Kepçeye Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'un Çavdır ilçesinde kepçeye çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kadir Erdem (39) idaresindeki plakasız motosiklet, Gölhisar-Çavdır kara yolunda aynı istikamette seyreden Bahri E'nin (33) kullandığı kepçeye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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