Motosiklet Kiralama Tartışması Kanlı Bitti

Maltepe'de motosiklet kiralama borcu yüzünden çıkan tartışmada, iş yeri sahibi kendisini bıçakla yaralayan kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.
Bağlarbaşı Mahallesi Sülün Sokak'ta, iddiaya göre, motosiklet kiralama işi yapan Hüseyin Yavuz Y. (35) ile Onur Ş. (32) arasında kiralama ücretinin ödenmemesi nedeniyle tartışma çıktı.
Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Onur Ş, Hüseyin Yavuz Y. ile iş yerindeki Kerem G'yi bıçakla yaraladı.
Bunun üzerine Hüseyin Yavuz Y. iş yerindeki tabancasıyla Onur Ş'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Onur Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Hüseyin Yavuz Y. ve Kerem G. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Onur Ş'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?