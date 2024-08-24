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Motosiklet sele kapıldı: O anlar kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sel sularına kapılan motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Motosikleti yoldan geçen kepçe durdurdu.

Akşam saatlerinde kentte etkili olan yağış sele neden oldu. Onikişubat İlçesi Kadir Paşa Bulvarında ise bir motosiklet sel sularına kapıldı. Motosiklet yaklaşık 100 metre boyunca sürüklendi. Sürüklenen motosikleti yolda bulunan kepçe kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.