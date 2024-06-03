Motosiklet Sürücüsü Kadına Çarptı, Yaralı Kadın Yardım Beklerken Sürücü Kaçtı

Güncel

GAZİOSMANPAŞA'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, sokakta yürüyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın sokakta yürüdüğü sırada, aşırı hızla sokak arasında ilerleyen motosiklet sürücüsü kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın ve motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Yaralanan kadın yerde yatarken, motosiklet sürücüsü savrulduğu yerden kalkarak önce motosikletini düzeltti, daha sonra da yaralanan kadının yanına gitti. Çevredekiler kadının yardımına koşarken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Bir süre sokakta bekleyen motosiklet sürücüsü ise, kısa bir süre sonra motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. O anlar, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.