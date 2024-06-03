Motosiklet Sürücüsü Kadına Çarptı, Yaralı Kadın Yardım Beklerken Sürücü Kaçtı - Son Dakika
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Motosiklet Sürücüsü Kadına Çarptı, Yaralı Kadın Yardım Beklerken Sürücü Kaçtı

Motosiklet Sürücüsü Kadına Çarptı, Yaralı Kadın Yardım Beklerken Sürücü Kaçtı

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, aşırı hızla ilerlerken sokakta yürüyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün önce motosikletini düzeltip ardından yaralanan kadının yanına giderek kaçması görülüyor.

03.06.2024 10:42
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GAZİOSMANPAŞA'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, sokakta yürüyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın sokakta yürüdüğü sırada, aşırı hızla sokak arasında ilerleyen motosiklet sürücüsü kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın ve motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Yaralanan kadın yerde yatarken, motosiklet sürücüsü savrulduğu yerden kalkarak önce motosikletini düzeltti, daha sonra da yaralanan kadının yanına gitti. Çevredekiler kadının yardımına koşarken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Bir süre sokakta bekleyen motosiklet sürücüsü ise, kısa bir süre sonra motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. O anlar, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Motosiklet, Güvenlik, Trafik, Suç, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet Sürücüsü Kadına Çarptı, Yaralı Kadın Yardım Beklerken Sürücü Kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet Sürücüsü Kadına Çarptı, Yaralı Kadın Yardım Beklerken Sürücü Kaçtı - Son Dakika
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