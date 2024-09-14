Motosiklet Sürücüsü Minibüsün A aynasını Kırdı

Güncel

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi

Salim Güran\'a açıkça soruldu: Narin\'in annesi ile ilişkin var mı?

Taraftarın "Geri dön" diye yalvardığı Erden Timur\'dan ses var

Maltepe'de motosiklet sürücüsü, şoförü ile tartıştığı minibüsün aynasını böyle kırdı

İSTANBUL - Maltepe'de bir motosiklet sürücüsü trafikte tartıştığı minibüs şoförüne sinirlenip hareket halindeyken minibüsün aynasını kırdı. O anlar seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay Maltepe Bağdat Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile minibüs şoförü trafikte tartıştı. Tartışmanın ardından minibüs şoförü yoluna devam ederken, arkadan gelen motosiklet sürücüsü eliyle minibüsün aynasını kırdı. O anlar seyir halindeki başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.