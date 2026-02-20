Motosiklet Sürücüsüne 5 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Motosiklet Sürücüsüne 5 Bin Lira Ceza

Motosiklet Sürücüsüne 5 Bin Lira Ceza
20.02.2026 15:38
Kartal'da otomobilin aynasını kıran motosiklet sürücüsüne 5 bin 211 lira ceza kesildi.

Kartal'da seyir halindeyken eliyle otomobilin aynasını kırarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 5 bin 211 lira para cezası verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

Yolda seyir halindeyken otomobilin yanına yanaşan motosiklet sürücüsünün eliyle aynayı kırarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Kimliği tespit edilen sürücü Ö.Y'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "iki şeridi birden kullanmak", "motosikleti iki elle sürmemek" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 5 bin 211 lira para cezası uygulandı.

Hakkında "mala zarar verme suçundan" adli işlem başlatılan sürücü, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

