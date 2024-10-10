Motosikletin Çarptığı Polis ve İki Kişi Yaralandı

Hatay'ın Payas ilçesinde dur ihtarına uymayan motosikletin çarptığı polis ile araçtaki iki kişi yaralandı.
Payas Otobanı çıkışında uygulama yapan polis ekipleri, E.Y'nin kullandığı 31 AJH 976 plakalı motosikleti durdurmak istedi.
Dur ihtarına uymayan sürücü, aracıyla polis memuru H.K'ye çarptı.
Kazada, polis H.K. ile sürücü E.Y. ve motosikletteki M.S. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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