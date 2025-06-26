Motosikletle Polise Çarpan Sürücü Tutuklandı

Sinop'ta, "dur" ihtarına uymayarak kullandığı motosikletle polis memuruna çarpan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Sinop- Samsun kara yolu Çiftlik Tüneli girişinde seyir halinde olan ve plakası bulunmayan bir motosikleti durdurmak istedi.

Ekiplerce "dur" ihtarında bulunulan G.G.Ş. yönetimindeki motosiklet, bu sırada polis memuru Fuat Ekin'e çarptı.

Polis memuru Ekin yaralandı, sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan K.A. kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan polis memuru sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü ile yanındaki şüpheli tünel içindeki kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü G.G.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.