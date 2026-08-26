Motosikletle Türkiye'yi Geziyorlar - Son Dakika
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Motosikletle Türkiye'yi Geziyorlar

Motosikletle Türkiye\'yi Geziyorlar
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Yusuf ve Tuğçe, iki köpekleriyle birlikte 28 aydır motosikletle Türkiye'yi keşfediyor.

ŞEHİR hayatının yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen Yusuf Şahin ve Tuğçe Kadak çifti (28), iki köpekleriyle birlikte tek motosiklet üzerinde 28 aydır Türkiye'yi geziyor. 2018 yılında yarı zamanlı olarak başladıkları seyahat yaşamını tam zamanlı hale getiren çift, evlerini kapatıp tüm hayatlarını motosikletlerine yükleyerek yollara çıktı.

Dağcılık ve kampçılıkla da ilgilenen Yusuf Şahin, Tuğçe Kadak ile bir kamp organizasyonunda tanışıp evlendikten sonra birlikte yollara düştü. Yolculuklarını kendi imkanlarıyla sürdüren çift, gittikleri bölgelerde paraları azaldığında dönemsel işlerde çalışıyor. Bulundukları şehirlerde ziraat odaları aracılığıyla yevmiyeli işlere ulaşan çift, elma, nar, armut ve fındık gibi ürünlerin hasadında çalışarak yakıt ve yiyecek masraflarını karşılıyor. 28 aydan beri yollarda olan çift, şu ana kadar 67 ili gezdi.

İKİ MİNİK YOL ARKADAŞI: MANÇİZ VE DANİEL

Çiftin günlük yaşamı da alışılmışın oldukça dışında. Çamaşırlarını buldukları dere ve su kaynaklarında geleneksel yöntemlerle yıkayan çift, duş ve diğer ihtiyaçlarını da doğada karşılıyor. İlk başta tek köpekleriyle yola çıkan çift, onun yalnız kalmaması için başka bir köpek daha sahiplendi. Mançiz ve Daniel ismini verdikleri köpekler, çiftin Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yolculuğunda onlara eşlik ediyor.

GÜNLÜK İŞLERDE ÇALIŞIYORLAR

Sosyal medyada '#ikitekerkesif#' etiketiyle yolculuklarını paylaşan çift, her sabah farklı bir manzaraya uyanmanın kendileri için en büyük mutluluk olduğunu ifade ediyor. Yusuf Şahin ve Tuğçe Kadak, herhangi bir sponsorluklarının bulunmadığını, yolculuklarını gittikleri yerlerde yaptıkları günlük işlerden elde ettikleri gelir ve karşılaştıkları insanların desteğiyle sürdürdüklerini belirtiyor.

'EVİ KAPATTIK, TÜRKİYE'Yİ GEZİYORUZ'

Erzincan'da düzenlenen 'Ergan Motofest'e de katılan çift, yolculukları hakkında bilgi verdi. 2018 yılından sonra yarı zamanlı gezginliğe başladığını, Tuğçe ile de bir kamp organizasyonunda tanıştığını anlatan Yusuf Şahin, kampın ardından şehir hayatına dönmenin kendileri için zorlaştığını söyledi. Şahin, "2018 yılından beri yarı zamanlı gezginim. Tuğçe ile birlikte tam gezgin olduk. 28 aydır da tam zamanlı bu hayatı yaşıyoruz. Evi kapattık, Tuğçe ve 2 köpeğimizle birlikte Türkiye'yi geziyoruz" dedi.

Yola çıkarken yanlarında 14 bin lira bulunduğunu bunun 6 bin lirasını nakliyeye ödediklerini belirten Yusuf Şahin, ilk etapta 'Keçi' adını verdikleri 120 CC'lik motosikletle 67 il gezdiklerini anlattı. Keçiyi Ankara'da garaja çekerek emekliye ayırdıklarını ifade eden Şahin, kendilerini destekleyen ve ismini bilmedikleri bir kişinin hediye ettiği ve 'Keçipromex' adını verdikleri motosikletle yola devam ettiklerini bildirdi. Motosikletin Tuğçe Kadak'ın üzerine kayıtlı olduğunu anlatan Şahin, "Gittiğimiz yerlerde nerede paramız bitiyorsa orada çalışıyoruz. Yevmiye işlerinde çalışıyoruz. Yakıt ve yemek ihtiyacımızı karşılayıp yolumuza devam ediyoruz. Ayda 14-15 bin lira gibi bir rakam bize yetiyor. Çok keyifli geçti yolculuklarımız. İnsanlarımızı, kültürümüzü, coğrafyamızı tanıdık. Şu an 67'nci ildeyiz" diye konuştu.

'KONFOR ALANIMIZIN BİTTİĞİ YERDE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ BAŞLIYOR'

Tuğçe Kadak ise tercih ettikleri yaşam tarzının zorluklarına rağmen kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Kadak, "Herkesin özgürlük alanı ya da hayata bakış açısı çok farklıdır. Konfor alanının bittiği yerde özgürlüğümüz başlıyor. Konfor alanını biraz kısarsak daha özgür olabiliriz. Ben konfordan ödün veriyorum. 28 aydır matın üzerinde yatıyorum ama her sabah mutlu uyanıyorum" dedi.

Kadak, iki köpekle seyahat etmenin zaman zaman zorluk oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bizim tek işimiz çadır kurmak, başka bir işimiz yok. Her sabah 'Acaba bugün nereyi göreceğiz, çadırımızı nereye kuracağız?' diye uyanıyoruz. İki köpekle zorluklarımız oluyor. Müzelere giremiyoruz, nöbetleşe giriyoruz. Bütün bakımları bana ait. Çamaşırlarımızı da nerede dere bulursak eski usul çitileme yöntemiyle yıkıyoruz."

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Türkiye, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletle Türkiye'yi Geziyorlar - Son Dakika

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