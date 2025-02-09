Motosikletli Arkadaşlar Yangını Önledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Motosikletli Arkadaşlar Yangını Önledi

Motosikletli Arkadaşlar Yangını Önledi

Eyüpsultan'da bir gecekonduda çıkan yangını fark eden motosikletli 3 arkadaş, ev sahibini uyararak içindeki kişilerin güvenli bir şekilde dışarı çıkmasını sağladı ve itfaiyeye haber verdi. Olayda yaralanan olmazken, yangın kontrol altına alındı.

09.02.2025 13:49  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EYÜPSULTAN'da bir gecekonduda çıkan yangını uzaktan gören motosikletli 3 arkadaş, olay yerine giderek ev sahibini uyardı. Ev sakinlerinin evden çıkmasını sağlayan 3 arkadaş ardından itfaiye ekiplerine haber verip yangının söndürülmesini sağladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Ocak Cumartesi saat 22.00 sıralarında Emniyettepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde caddedeki bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler kilometrelerce uzaktan görülürken, yangını trafikte ilerleyen motosikletli 3 arkadaş fark etti. Yangının çıktığı gecekondunun yakınına giden 3 motosiketli itfaiye ekiplerine ihbarda da bulundu.

EV SAHİBİNİ UYARIP İTFAİYEYİ ARADILAR

Olay yerine giden 3 arkadaş, ev sahibiyle içeridekileri uyararak dışarıya çıkmalarını sağladı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yaşananlar motosikletli 3 arkadaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletli Arkadaşlar Yangını Önledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 02:12:00. #1.12#
SON DAKİKA: Motosikletli Arkadaşlar Yangını Önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.