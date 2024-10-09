Motosikletli gencin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Motosikletli gencin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Motosikletli gencin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

21 yaşındaki motosiklet sürücüsüne çarpan Mahmut Paksoy, 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

09.10.2024 16:19
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EYÜPSULTAN'da 21 yaşındaki motosiklet sürücüsüne makas atarak çarpması sonucu ölümüne neden olan Mahmut Paksoy (22) kazadan bir ay sonra yakalandı. 'Taksirle öldürme' suçundan mahkemeye sevk edilen Paksoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, 7 Eylül Cumartesi saat 23.00 sıralarında Göktürk- Kemerburgaz Yolu'nda yaşandı. İddiaya göre, 22 yaşındaki Mahmut Paksoy, Kağıthane istikametinde makas atarak ilerliyordu. Sağ şeritten sol şeride geçmek istediği sırada orta şeritte ilerleyen Emirhan Kavraz'ın (21) kullandığı 34 HDZ 912 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kavraz bariyerlere çarparak yere düştü. Otomobil sürücüsü Paksoy ise biraz yavaşladıktan sonra kaçtı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kavraz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ARACI KİRALAYANLAR SERBST BIRAKILDI

Kayıplara karışan sürücüyü yakalamak için başlatılan çalışmalarda kazaya karışan aracın kiralık olduğu belirlendi. Kazanın gerçekleştiği adresin yakınlarında terk edilmiş halde bulunan otomobilin yasadışı yollarla kiralandığı tespit edildi. Şüpheliye aracı kiralayan F.D. ve İ.H.D. olaydan 3 gün sonra yakalanarak gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kazanın ardından kayıplara karışan 22 yaşındaki otomobil sürücüsü Mahmut Paksoy, 8 Ekim Salı günü Kağıthane'de yakalanarak gözaltına alındı. 'Taksirle öldürme' suçundan mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Motosikletli gencin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika

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