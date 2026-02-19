Motosikletli Sürücü Bebek Arasına Çarptı, Tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika

Motosikletli Sürücü Bebek Arasına Çarptı, Tutuklandı

Motosikletli Sürücü Bebek Arasına Çarptı, Tutuklandı
19.02.2026 13:07
Adana'da yaya geçidinde bebek arabasına motosikletle çarpan sürücü, ehliyetsiz olarak tutuklandı.

ADANA'da yaya geçidindeki bebek arabasına motosikletiyle çarpıp, Mahmut Fatih Öztürk'ün (1,5) ölümüne neden olan sürücü Erman Kurt (20), tutuklandı. Kurt'un, ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Kaza, 15 Şubat'ta öğle saatlerinde Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara'dan görevi için kente gelen Sayıştay denetçisi Hilal Öztürk, içinde 1,5 yaşındaki oğlu Mahmut Fatih Öztürk'ün bulunduğu bebek arabasıyla yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidinde ilerleyen bebek arabasına, Erman Kurt'un kullandığı motosiklet çarptı. Savrulan bebek yaralandı, motosikletin sürücüsü ise kaçtı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobillerin geçitte durduğu sırada sağdan hızla ilerleyen motosikletin bebek arabasına çarptığı ve Mahmut Fatih'in yola savrulduğu, Hilal Öztürk ile diğer sürücülerin yola koştuğu görüldü. Otomobille götürüldüğü hastanede kurtarılamayan Mahmut Fatih, Kayseri'de toprağa verildi.

Kazanın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit edip, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli Erman Kurt, ifadesinde, "Önümdeki araçlar durunca, yanlarından geçmek istedim. Yaya ya da bebek arabasını görmedim. Kazadan sonra korkup, kaçtım" dedi.

Yapılan incelemede Kurt'un ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurt, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Son Dakika Güncel Motosikletli Sürücü Bebek Arasına Çarptı, Tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Motosikletli Sürücü Bebek Arasına Çarptı, Tutuklandı
