Mottola, Arjantin Büyükelçiliğinden Savcılığa İfade Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mottola, Arjantin Büyükelçiliğinden Savcılığa İfade Verdi

Venezuelalı muhalif Mottola, Arjantin'in Caracas Büyükelçiliğinden çıkarak savcılığa ifade verdi.

21.12.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuelalı muhalif politikacı Fernando Martinez Mottola, aylar önce sığındığı Arjantin'in Caracas Büyükelçiliğinden savcılığa ifade vermek üzere ayrıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle Arjantin'in Caracas Büyükelçiliğine sığınan Mottola, kendi isteğiyle savcılığa giderek ifade verdi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Mottola'nın "şiddet, komplo ve istikrarı bozucu eylemlere" adının karıştığı suçlamalar kapsamında ifadesinin alındığı bildirildi.

Venezuela muhalefeti de Mottola'nın Büyükelçilikten çıkarak savcılığa ifade verdiğini ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Muhalefet koalisyonu Demokratik Üniter Platformunda (PUD) danışman olarak görev yapan Mottola, uzun süre önce Arjantin'in Caracas Büyükelçiliğine sığınmış ve ülkeden ayrılmak için güvenli geçiş talebinde bulunmuştu.

Muhalefetten daha önce yapılan açıklamada, Arjantin Büyükelçiliğinde 6 muhalif siyasetçinin kaldığı ve elçilik etrafının polis kuşatmasında olduğu, ayrıca binanın elektrik ve suyunun kesildiği duyurulmuştu.

Arjantin hükümeti de önceki açıklamalarında, bu kişilerin Venezuela'dan güvenli şekilde ayrılmalarını talep etmiş ve Venezuela hükümetinden bu yönde adım atmasını istemişti.

Ülkede 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro'nun kazandığı duyurulmuş ancak Arjantin hükümeti seçimin hileli olduğunu iddia ederek Maduro'nun zaferini tanımayacağını bildirmişti. Bunun üzerine Maduro hükümeti, 29 Temmuz'da Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin hükümetiyle diplomatik ilişkileri kesmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Venezuela, Politika, Arjantin, Caracas, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mottola, Arjantin Büyükelçiliğinden Savcılığa İfade Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:41 Gencecik bir sporcu öldü, Mehmet Sekmen kendini aklama derdine düştü Gencecik bir sporcu öldü, Mehmet Sekmen kendini aklama derdine düştü
11:14 Erzurum Palandöken’de Judo Milli Takımı’nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1 ölü, 3 yaralı Erzurum Palandöken'de Judo Milli Takımı'nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1 ölü, 3 yaralı
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
07:15 Almanya’da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
15:09 Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri
14:51 Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
14:47 Fenerbahçe’de bomba Talisca gelişmesi Fenerbahçe'de bomba Talisca gelişmesi
14:41 Türk-İş’in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti
14:39 MİT Başkanı Kalın’ın ardından Hakan Fidan da Suriye’ye gidiyor MİT Başkanı Kalın'ın ardından Hakan Fidan da Suriye'ye gidiyor
14:30 Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken sözler Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
14:30 Müşteri başına bankalara 79 milyon lira ceza kesilecek Müşteri başına bankalara 79 milyon lira ceza kesilecek
14:24 3. sınıf öğrencisi, boğazına üzüm kaçan arkadaşını Heimlich manevrası ile kurtardı 3. sınıf öğrencisi, boğazına üzüm kaçan arkadaşını Heimlich manevrası ile kurtardı
14:16 Efsane futbolcunun oğlu da efsane çıktı Efsane futbolcunun oğlu da efsane çıktı
14:08 Trump’ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 12:53:06. #1.13#
SON DAKİKA: Mottola, Arjantin Büyükelçiliğinden Savcılığa İfade Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.