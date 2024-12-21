Mottola, Arjantin Büyükelçiliğinden Savcılığa İfade Verdi

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Venezuelalı muhalif politikacı Fernando Martinez Mottola, aylar önce sığındığı Arjantin'in Caracas Büyükelçiliğinden savcılığa ifade vermek üzere ayrıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle Arjantin'in Caracas Büyükelçiliğine sığınan Mottola, kendi isteğiyle savcılığa giderek ifade verdi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Mottola'nın "şiddet, komplo ve istikrarı bozucu eylemlere" adının karıştığı suçlamalar kapsamında ifadesinin alındığı bildirildi.

Venezuela muhalefeti de Mottola'nın Büyükelçilikten çıkarak savcılığa ifade verdiğini ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Muhalefet koalisyonu Demokratik Üniter Platformunda (PUD) danışman olarak görev yapan Mottola, uzun süre önce Arjantin'in Caracas Büyükelçiliğine sığınmış ve ülkeden ayrılmak için güvenli geçiş talebinde bulunmuştu.

Muhalefetten daha önce yapılan açıklamada, Arjantin Büyükelçiliğinde 6 muhalif siyasetçinin kaldığı ve elçilik etrafının polis kuşatmasında olduğu, ayrıca binanın elektrik ve suyunun kesildiği duyurulmuştu.

Arjantin hükümeti de önceki açıklamalarında, bu kişilerin Venezuela'dan güvenli şekilde ayrılmalarını talep etmiş ve Venezuela hükümetinden bu yönde adım atmasını istemişti.

Ülkede 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro'nun kazandığı duyurulmuş ancak Arjantin hükümeti seçimin hileli olduğunu iddia ederek Maduro'nun zaferini tanımayacağını bildirmişti. Bunun üzerine Maduro hükümeti, 29 Temmuz'da Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin hükümetiyle diplomatik ilişkileri kesmişti.